شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن كم عدد السعوديات اللائي غادرن المملكة منذ إلغاء إذن الولي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عبرت 12 ألفا و123 مواطنة سعودية، ممن تجاوزت أعمارهن 21 عاما، منافذ المملكة، منذ بدء تطبيق لائحة وثائق السفر المعدلة، التي أتاحت لهن استخراج جوازات والسفر دون الحاجة لإذن الولي، في 20 أغسطس/آب الماضي.

وتصدرت المنطقة الشرقية قائمة المنافذ التي شهدت مغادرة السعوديات، بنحو 5 آلاف و178 مواطنة، 3590 منهن غادرن عبر جسر الملك فهد، و178 عبر مطار الدمام، و 12 من الإحساء، و1511 في الخفجي، و1005 من الرقعي، و300 مسافرة من البطحاء.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

كما شهد مطار الأمير "محمد بن عبدالعزيز" الدولي بالمدينة المنورة، مغادرة 817 مسافرة، وفي جدة 1890 مسافرة، واثنتان في الطائف، و2818 عبر منافذ الرياض، وفق تقرير نشرته صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الإثنين.

وأجرت الحكومة السعودية تعديلات نشرت تفاصيلها في الأول من أغسطس/آب الماضي في الجريدة الرسمية، على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

ويسمح القرار، الذي تضمنته التعديلات، للسعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، ومنحهن في سن 21 عاماً فما فوق الحق في حرية السفر. وبناء على ذلك تتم إجراءات الإصدار والتجديد عبر تطبيق "أبشر".

ويأتي القرار في إطار التخفف من قيود نظام الوصاية، الذي يعتبر قضية شائكة، عرفيا وقانونيا، بالنسبة لولي العهد؛ الأمير "محمد بن سلمان"، الذي أشار، العام الماضي، إلى أنه يفضل إنهاءه لكنه أحجم عن إقرار إلغائه.