شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تحذر الوافدين إلى أراضيها بهذا الاجراء المالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن تجميد الحسابات البنكية للأفراد غير السعوديين، عند انقضاء 90 يوما من صلاحية الوثائق.

وقالت اللجنة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إن البنوك عليها تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء 90 يومًا، من تاريخ نهاية صلاحية الوثائق التي تشمل الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثيقة الإقامة للوافدين الأجانب، البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين”.

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وتابعت اللجنة: “أنه بعد مرور 180 يومًا من انقضاء صلاحية وثيقة الهوية، يتم نقل الأرصدة إلى حساب موحد لدى البنك يكون خاص بتلك الفئة من الحسابات”.

وأضافت: “وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراه العميل على الحساب يتم نقل الحساب التجميعي الخاص بالمستندات غير المطالب بها ومراعاة استيفاء أي التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة، كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي”.