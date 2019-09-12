شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يلتقي أعضاء تحالف القوى الوطنية الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل الرئيس عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، في مقر إقامته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أعضاء تحالف القوى الوطنية الجنوبية، الأمير عبدالجبار عبدالواحد الأميري، والأمير اسكندر حمود محمد آل هرهرة، والأمير عبدالعزيز عبدالله محسن بن فريد العولقي، والأمير فايز علي سعيد الواحدي، والشريف ماهر فضل صالح الهبيلي.

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وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس القائد بأعضاء تحالف القوى الوطنية الجنوبية، مؤكداً على واحدية الهدف، والشراكة في سبيل استعادة الدولة والهوية الوطنية الجنوبية، موجهاً الدعوة لقيادات تحالف القوى لزيارة العاصمة عدن والعودة إلى الوطن، لحاجة الوطن لجميع أبنائه.

تأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتبادل وجهات النظر من أججل توحيد الموقف السياسي وتعزيز الجبهة الجنوبية أمام كل التحديات السياسية التي تواجهها القضية الجنوبية في هذه المرحلة التاريخية المهمة، وقد ساد هذا اللقاء الأخوي أجواء مفعمة من الودّ والتوافق.

حضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي، والأستاذ علي الكثيري، والأستاذ عبدالرحمن اليافعي، والمهندس عدنان الكاف، والأستاذ محمد الغيثي، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.