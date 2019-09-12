شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على أفضل 10 جامعات بالعالم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حصلت جامعة «أكسفورد» البريطانية على لقب أفضل جامعة بالعالم للسنة الرابعة على التوالي، وفقاً لتقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ووضعت تصنيفات «التايمز» العالمية للتعليم العالي السنوية جامعة «كامبردج» في المرتبة الثالثة و«إمبيريال كوليدج لندن» في المركز العاشر.

إلا أن هناك تحذيرا من أن جامعات المملكة المتحدة الأخرى «تكافح للاحتفاظ بمكانتها» ضد المنافسين العالميين.

وتظهر التصنيفات السنوية هذه أن «أكسفورد» حصلت على لقب أفضل جامعة في العالم، تليها جامعة «معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا» الأميركية في المرتبة الثانية.

وتواصل الجامعات الأميركية السيطرة على عدد من المراكز الأفضل ضمن التصنيف العالمي، حيث حصلت على 7 من أفضل 10 جامعات و60 من أفضل 200 جامعة.

كما وبدأت الجامعات الآسيوية بالمنافسة، مع استمرار الصين واليابان بالظهور بقوة في التصنيف العالمي.

وتأتي أفضل 10 جامعات بالعالم وفقاً لتصنيفات التايمز على الشكل التالي:

- أكسفورد.

- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

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- كامبريدج.

- ستانفورد.

- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

- برينستون.

- جامعة هارفارد.

- جامعة ييل.

- جامعة شيكاغو

- إمبيريال كوليدج لندن.

وتضم القائمة الكاملة 1300 جامعة في 92 دولة، مع مراعاة التصنيفات التعليمية لجودة التعليم وحجم وسمعة البحوث، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية.

ويقول تحليل يرافق التصنيف العالمي إن «المثلث الذهبي» في المملكة المتحدة - أي جامعات «أكسفورد» و«كامبردج» و«إمبيريال كوليدج لندن» - لا يزال ناجحاً للغاية.