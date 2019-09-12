رئيس لجنة الصحة بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": أزمة الكهرباء مستمرة بحضرموت .. وتوقيف الجوازات جريمة حرب لهذا السبب

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رئيس لجنة الصحة بالإنتقالي لـاليمن العربي: أزمة الكهرباء مستمرة بحضرموت .. وتوقيف الجوازات جريمة حرب لهذا السبب
الخميس 12 سبتمبر 2019
سالم الشبحي
كتب
سيد مصطفي
قال سالم الشبحي، رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن أزمة الكهرباء والمحروقات عدم سداد قيمة فواتير محروقات الكهرباء التي امر بها رئيس الوزراء، وأزمة الرواتب تزيد المشكلات وتتسبب في تدني الخدمات الصحية بمحافظة حضرموت.
وأكد الشبحي لـ"الخليج 365"، أن هذه الأزمة في نقص الكهرباء وتأخير الرواتب تعاني منها مستشفيات محافظة حضرموت بإستمرار، وضف إلى ذلك أزمة توقيف صرف الجوازات والذي شكل ازمة وجريمة حرب.
وأضاف رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، ان توقيف صرف الجوازات أدى إلى عدم القدرة لنقل بعض جرحى الأحداث الأخيرة الذي ليس لديهم جوازات إلى الخارج لمواصلة العلاج وتدهور حالتهم الصحية والنفسية.
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