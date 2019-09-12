المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية لـ"اليمن العربي": لم يصرف رواتبنا رغم أننا نحمي 70% من ميزانية الدولة

Advertisements Advertisements

المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية لـاليمن العربي: لم يصرف رواتبنا رغم أننا نحمي 70 من ميزانية الدولة

الخميس 12 سبتمبر 2019

هشام الجابري المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية

كتب Advertisements الخليج 365

قال هشام الجابري، المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية، والمتمركزة بحضرموت، أنه يعاني جنود المنطقة العسكرية الثانية من عدم صرف مرتباتهم وتم مخاطبة الجهات ولكن لم يتم التجاوب رغم وجود مرحلة حرب، مبينًا أنه من الواجب صرف حقوق الجندي الذي يدافع من أجل حفظ الامن بالبلاد التي تعيش حالة عدم استقرار.



"لانعلم ولا نضع أي تفسير لهذا السبب" بتلك الكلمات وصف الجابري لـ"الخليج 365" عن رد فعل الحكومة الشرعية وأسباب عدم صرف الرواتب، مبينًا ان قواته تحمي أهم مكان حيوي يدعم الدولة يدر على ميزانيه الدولة ما نسبها 70٪ من حقول نفط حضرموت مستغربًا هذا التصرف .

وأضاف المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية، أن معنويات الجنود مرتفعه بشكل كبير في ظل الضروف والتحديات الحالية التي تعيشها البلاد وهذا يعبر عن الدور الوطني الذي تحملوه في سبيل حماية بلدهم ،مشيرًا إلى أن الاهتمام بالقوات من اولويات التي يجب أن مهمه في هذه الظروف والاهمال لا يؤسس لعمل منظم