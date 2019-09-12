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إرتفاع غير معلن لأسعار البنزين في عدن

الخميس 12 سبتمبر 2019

مشتقات نفط _ أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

أكد مواطنون وسائقوا عدد من المركبات، وجود إرتفاع غير معلن في أسعار البنزين في مختلف محطات تعبئة الوقود في العاصمة عدن .



وقالت المصادر، أنهم تفاجئوا بإرتفاع أسعار البنزين في المحطات الحكومية والخاصة، إلى 380 ريال للتر الواحد، بعد أن كانت 360 ريال للتر الواحد .. مشيرة إلى أن هناك عدد من المحطات رفعت هذه التسعيرة على مداخلها وعلى مضخات التعبئة .

وبحسب المصادر، فإن هذه الزيادة رفعت قيمة البنزين من 7200 ريال إلى 7600 ريال للجالون سعة 20 لتر في المحطات الخاصة .. مشيرة إلى أن هذه التسعيرة تختلف من المحطات الحكومية إلى المحطات الخاصة .

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إستطاع المجلس الإنتقالي الجنوبي، وضع حداً للسوق السوداء للمشتقات النفطية، من خلال وضع آلية تنظم عملية بيع المشتقات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة .

وشهدت عدن خلال الأسابيع الماضية إنتشاراً كبيراً لأسواق سوداء مختصة ببيع المشتقات النفطية، بالتزامن مع إغلاق المحطات الحكومية ومعظم المحطات الخاصة لعدم توفر المشتقات النفطية .

ونجح المجلس الإنتقالي عبر قياداته المحلية في عدن، في جمع إدارة شركة النفط بعدن، والتجار وأصحاب محطات الوقود في العاصمة لمناقشة آلية سوق بيع المشتقات النفطية .

وحثّ عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس القيادة المحلية بعدن، عبدالناصر الوالي قيادة شركة النفط وملاك المحطات على بذل المزيد من الجهود لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين وبنفس السعر الذي كان قبل الأزمة، بل والعمل على تخفيضه خلال الأيام القادمة.

ونجح الإجتماع في تحديد سعر بيع اللتر البنزين، في المحطات التجارية بـ (365) ريال للتر الواحد، وفي المحطات التابعة لشركة النفط بسعر (350) ريال للتر الواحد .