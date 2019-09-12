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تجديد تدشن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية في عدن

الخميس 12 سبتمبر 2019

الدراسة _ ارشيفية

كتب الخليج 365

دشنت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية في عدد من مدارس المحافظة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2019 - 2020م .

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وقالت نائب المدير التنفيذي لمنظمة تجديد، ندى سلام، في تصريح صحفي، أن المنظمة وزعت 80 حقيبة مدرسية متكاملة للطلاب من الأسر الفقيرة والأيتام ونازحي محافظة تعز بعدن.

وأكدت سلام، أن توزيع الحقيبة يأتي ضمن اهتمام المنظمة ومساهمتها في تحسين جودة التعليم لخلق جيل متسلح بالعلم يبنى من خلاله الوطن.

وتقوم عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية في عدن، بتوزيع الحقائب المدرسية للطلاب من ذوي الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين .

وفي العام الدراسي الماضي، تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لطلاب وطالبات العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع وتعز .