شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو"معركة بالسيوف والسواطير في وسط لندن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادم لمضاربة عنيفة نشبت بين عدد كبير من الرجال في لندن في وضح النهار أثارت ذعر السكان بالشارع. تلقت شرطة ميتروبوليتان بلاغات من عدة أشخاص تفيد بوجود معركة ضارية بين حوالي ٢٠ رجل بأسلحة بيضاء بأحد شوارع لندن الثلاثاء الماضي و بأن الوضع يزداد سوءاً مع الوقت.
ويظهر بالفيديو الذي وثقه أحد المارة الرجال وهم يتعاركون بأسلحة معدنية وسكاكين وعصي بشكل عنيف بينما العديد من المواطنين يمرون من الطريق مرتعدين. توجهت الشرطة للمكان وحرزت أحد الأسلحة و لم يتبين بعد سبب تلك المعركة ولكن لا تزال التحقيقات جارية، لم يتم رصد أي حالة إصابة أو خسائر بالأرواح بيد أن الشرطة وعدت بإعلان عن نتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن.
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