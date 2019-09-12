عدن - ياسمين التهامي - شاهد...الإمارات تتحدى المملكة وتستضيف الشخصية اليمنية المصنفة ‘‘إرهابية’’ لدى السعودية وتطلق عليها هذا الوصف (فيديو)

2019/09/12 الساعة 09:00 مساءً

في مفارقة عجيبة تدل على اختلاف الرؤى والسياسات بين المملكة العربية السعودية والإمارات في الصراع اليمني، استضافت قناة "أبوظبي" الإماراتية، أحد الأشخاص اليمنيين ضمن الذين وضعتهم السعودية على قوائم الإرهاب.

وفي 2017 أدرجت السعودية 11 شخصية يمنية بينها الذراع العسكري للإمارات في تعز عادل عبده فارع المعروف بـ "أبو العباس" وجهة اعتبارية يمنية ضمن قائمة الإرهاب.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بياناً باعتبار 11 يمنياً من بينهم محافظ البيضاء السابق المعين من قبل الرئيس اليمني "نائف القيسي" وأمين عام حزب الرشاد ومستشار هادي "عبدالوهاب الحميقاني" والقيادي السلفي الموالي للإمارات في تعز عادل عبده فارع المعروف بـ"أبي العباس".

وفي مفارقة كبيرة نشر صحفي سعودي فيديو لاستضافة فناة إماراتية لـ"أبوالعباس" عبر اتصال هاتفي وتواصلت معه رغم تصنيفه إرهابيًا من جانب السعودية.

وكتب الصحفي السعودي المعارض من الخارج تركي الشلهوب على الفيديو الذي نشره على حسابه عبر "تويتر" :« السعودية أعلنت إدراج المدعو "أبوالعباس" على لائحة الإرهاب لأنه يهدد الأمن القومي السعودي، فقامت أبوظبي باستضافته في قنواتها والإشادة به والدفاع عنه. ماذا يمكننا أن نسمي ذلك؟".