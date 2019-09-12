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انهيار العملة اليمنية في عدن وتراجع كبير بصنعاء .. تعرف على أسعار الصرف الآن

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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن انهيار العملة اليمنية في عدن وتراجع كبير بصنعاء .. تعرف على أسعار الصرف الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم الخميس في عدن وصنعاء بحسب متابعات مأرب برس .. انهيار وتراجع كبير في قيمة العملة اليمنية :

*في عدن

 

 

جديد الحدث أونلاين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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دولار امريكي

 بيع 620 

 شراء 610

ريال سعودي

بيع 161

 شراء 160

*في صنعاء

دولار امريكي

بيع 605

 شراء 600

ريال سعودي

 بيع 158

 شراء 157

* الاسعار غير ثابتة وتتغير

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