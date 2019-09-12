شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن انهيار العملة اليمنية في عدن وتراجع كبير بصنعاء .. تعرف على أسعار الصرف الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم الخميس في عدن وصنعاء بحسب متابعات مأرب برس .. انهيار وتراجع كبير في قيمة العملة اليمنية : *في عدن جديد الحدث أونلاين: Advertisements دولار امريكي بيع 620 شراء 610 ريال سعودي بيع 161 شراء 160 *في صنعاء دولار امريكي بيع 605 شراء 600 ريال سعودي بيع 158 شراء 157 * الاسعار غير ثابتة وتتغير

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