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المتمردون الحوثيون يعلن انتقامهم من قاتل شقيق زعيمهم في مأرب
الخميس 12 سبتمبر 2019
أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
أعلنت جماعة الحوثي المتمردة مساء اليوم، عن تمكنها من التوصل الى قاتل ابراهيم الحوثي ورفيقه بصنعاء الشهر الماضي.
وقال المتمردون الحوثيون ان الاجهزة تمكنت من القضاء على القاتل بعد جمع الدلائل والمعلومات التي توصلت اليها ومكنتها من قتل القاتل المدعو "محمد علي قايد ضاوي" (54 عاماً) وهو المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال زعيم شقيق المتمردين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد العياني حد قولهم.
وأضافت ان القضاء على القاتل تم في عملية استخباراتية نفذتها اجهزتها في عمق محافظة مأرب التي يسيطر عليها حزب الإصلاح مساء الثلاثاء.. حد وصفهم.
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