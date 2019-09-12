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قيادي جنوبي يحذر الإخوان من العبث بحوار جدة

الخميس 12 سبتمبر 2019

فضل الجعدي

كتب متابعات _ الخليج 365

‏حذر فضل الجعدي، عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مساعد الأمين العام للمجلس، قيادة تنظيم الإخوان من مغبة اللعب بالنار والالتفاف على دعوة حوار جدة، ونسف جهود التحالف العربي بحرف مسار المعركة.

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وقال فضل الجعدي، على صفحته الشخصية في تويتر: "نملك القدرة في الدفاع عن أنفسنا، ونحذر القوى الظلامية التي تحاول الالتفاف على حوار جدة، وخداع التحالف، كما هي عادتها، ونحذرها من مغبة اللعب بالنار ونسف جهود التحالف العربي في مواجهة الانقلابيين الحوثيين بتغيير مسارات المعركة".

وأشار الجعدي إلى أن حزب الإصلاح، الفرع اليمني لتنظيم الإخوان، يحشد ويجهز ويعزز مليشياته في محافظة شبوة بأسلحة ثقيلة بإشراف وزير الدفاع محمد المقدشي ورئيس الأركان اللواء عبدالله النخعي ومحافظ مأرب سلطان العرادة.

وأكد الجعدي احترام المجلس الانتقالي الجنوبي دعوة المملكة العربية السعودية للحوار في جدة، لافتاً إلى أنهم يرصدون تحركات مليشيات تنظيم الإخوان، موضحاً أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.