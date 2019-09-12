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مليشيا الحوثي تواصل خرقها للهدنة الأممية وتقصف مواقع المشتركة بالحديدة

الخميس 12 سبتمبر 2019

أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر عسكرية، وسكان محليون وصول تعزيزات لمليشيا الحوثي إلى عدة جبهات في محافظة الحديدة على الساحل الغربي في اليمن.



وأضافت المصادر أن التعزيزات وصلت بالتزامن مع إطلاق المليشيا الحوثية، الموالية لإيران، نيران أسلحتها على مواقع القوات المشتركة في مديريتي التحيتا، وحيس، اليوم الخميس.

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وأوضحت المصادر أن المليشيا قصفت مواقع المشتركة في منطقتي الجبلية، والفازة التابعتين لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بتوجيه قذائف مدفعية وصاروخية، ونيران رشاشات مختلفة العيارات على تلك المواقع منذ ساعات الصباح الأولى.

وأكد شهود عيان إن عمليات القصف الحوثي ترافقت مع دفع تعزيزات جديدة إلى ذات المديرية ومناطق أخرى في محافظة الحديدة.

ولفتت المصادر إلى أن قذائف هاون من عيار 82، سقطت بالقرب من مواقع القوات المشتركة في مدينة حيس المحررة.

وتواصل مليشيا الحوثي خروقاتها اليومية لهدنة السويد الخاصة بالحديدة منذ إبرامها نهاية العام الماضي.