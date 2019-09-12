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نكشف تفاصيل محاولة الإخوان إرباك جبهات الشرعية في خمس محافظات لصالح الميليشيات

الخميس 12 سبتمبر 2019

حزب الإصلاح

كتب الخليج 365 - خاص

كشفت مصادر عسكرية، عن تفاصيل محاولة تنظيم الإخوان ممثلاً بحزب الإصلاح، إرباك جبهات الشرعية في خمس محافظات يمنية هي البيضاء والجوف وتعز والحديدة، وصعدة لصالح ميليشيا الحوثي الإيرانية، بالتزامن مع تصعيد إعلامي يستهدف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية .

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وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن عناصر الإخوان إنسحبوا بشكل مفاجئ قبل أيام من جبهة ناطع في محافظة البيضاء مما أدى إلى كشف الخطوط الأمامية لقوات الجيش اليمني وسمح للميليشيات الإيرانية بتحقيق تقدم في تلك الجبهة .. مشيرة إلى أن هذه التحركات تزامنت مع إنسحاب كبير لعناصر الإخوان من قوات الجيش اليمني في محافظة الجوف وتحديداً في وادي أسطر في مديرية خب والشعف .

وأضافت المصادر، أن عناصر الإخوان إنسحبوا ايضاً من مواقع تمركزهم في غرب تعز قبل أن تتدخل المقاومة المحلية من أبناء المنطقة لصد تقدم الميليشيات الذي تزامن مع الإنسحاب .. لافتة إلى وجود تنسيق بين الإخوان والميليشيات لإحداث إرباك في جبهة الساحل الغربي بالتزامن مع إجتماعات لجنة إعادة الإنتشار التي تشرف عليها الأمم المتحدة .

وذكرت المصادر، أن الإخوان تأمروا الأسبوع الماضي على جبهات الجيش اليمني في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات الإيرانية، وتحديداً في وادي آل جبارة في مديرية كتاف تمثلت بالسماح للميليشيات الإيرانية بتنفيذ عملية إلتفاف على قوات الجيش المتقدمة ومحاصرتها قبل أن تتدخل مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي لفك الحصار عنهم . وأشارت المصادر، إلى أن تحركات عناصر الإخوان جاءت تجاوباً مع الدعوات التي أطلقتها قيادات إخوانية يمنية مقيمة في قطر وتركيا، بالتزامن مع تحركات قطر لتأسيس ألوية عسكرية في تعز تستهدف التحالف العربي .