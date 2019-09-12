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لملس يناقش مع الوكالة الامريكية للتنمية دعم قطاع التعليم في اليمن

الخميس 12 سبتمبر 2019

وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس أثناء اجتماعه

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اليوم، مع المدير الاقليمي للوكالة الامريكية للتنمية ماري ايلين، والوفد المرافق لها، دعم القطاع التعليم في اليمن.



وبحسب وكالة "سبأ" فقد بحث الوزير لملس مع المدير الاقليمي للوكالة الامريكية ،احتياجات قطاع التعليم وتأهيل وتطويرالطاقة الانتاجية لمطابع الكتاب المدرسي، وتعميم تدريس اللغة الانجليزية من الصف الرابع الابتدائي واستكمال نهج القراءة المبكرة ابتداء من الصف الثالث من التعليم الأساسي.

ودعا وزير التعليم الوكالة الامريكية للتنمية، إلى بذل مزيد من الجهود لدعم قطاع التعليم في اليمن وتدريب الكوادر الفنية للوزارة وتمويل البرامج والمشاريع الخاصة باعداد الكفاءات الادارية وبرامج تأهيل المعلمين..مشيراً الى الدمار الذي طال الاف المدراس اثر الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وقال الوزير لملس ان العملية التعليمية في اليمن تعرضت لاضرار واسعة جراء الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية على الشعب اليمني..

وأعرب لملس عن امله اسهام الوكالة الامريكية للتنمية اعادة تاهيل المدارس وتوفير الاحتياجات والمسلتزمات المدرسية لمواصلة العملية التعليمية.

وذكر أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمواصلة العملية التعليمية واعادة الطلبة الى المدارس، كون التعليم هو الركيزة الاسياسية التي تبنى بها الاوطان وتنهض بها المجتمعات.

وأشار الى أن الوزارة تولي عودة الطلاب الى التعليم وتوفير المستلزمات المدرسية اهمية كبرى في المرحلة الحالية.

واشاد وزير التربية والتعليم بجهود الوكالة الامريكية للتنمية في دعم التعليم في بلادنا..مؤكداً ان الوكالة تمثل ثالث المانحين لدعم قطاع التعليم.

بدوره أكدت المدير الاقليمي للوكالة الامريكية للتنمية استمرار تقديم الدعم لليمن في كافة المجالات..لافتة الى ان لدى الوكالة خطة لدعم التعليم في عدد من المحافظات لضمان الوصول الى تعليم امن وعادل للجميع..مشيرة الى ان الخطة تتضمن تطوير المواد التعليمية وتطوير المدراس بالتجهيزات وتعزيز القدرات المؤسسية التربوية.