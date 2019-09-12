شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. القبض على عجوز ثمانيني في مطار هندي.. وعند تفتيشه كانت المفاجأة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة الهندية في مطار إنديرا غاندي الدولي في نيودلهي القبض على شاب تنكر في زي عجوز ثمانيني أراد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن تنكر الشاب كان مثيرًا للإعجاب -وفق وصفها-؛ إذ كان يرتدي نظارة كبيرة وبلحية بيضاء ويجلس على كرسي متحرك. ونقلت عن مسؤول في المطار: أن الشاب “كان يّدعي أنه كبير في السن وعاجز”، وتبيَّن أن الرجل، الذي كان يرتدي قميصًا وسروالًا أبيض اللون، وعمامة بيضاء، وحذاء أسود، كان مترددًا في أن يتم تفتيشه.

وسأله شرطي الفحص، إذا بإمكانه الوقوف من على الكرسي المتحرك، فأجاب أنه لا يستطيع ذلك، وعندما سأله الفاحص عما إذا كان بإمكانه الوقوف مع بعض الدعم، وقف الرجل وهو متردد. وأضافت الشبكة: “عندها، لاحظ الضابط كون جذور شعره سوداء، مع أن لون شعره ولحيته كانت بيضاء، كما أنه كان يبذل جهداً كبيراً لتجنب عيون الضابط”. وأشارت إلى أنه “عندما طُلب منه جواز سفره، سلم الشخص جواز سفر يزعم أنه يدعى أمريك سينغ، وأنه مولود في نيودلهي في عام فبراير من عام 1938، ما يجعله في الـ81 من العمر”. وختمت “سي إن إن”، أنه “بعد المزيد من الاستجواب، كشف الرجل لموظفي الأمن أنه في الحقيقية يدعى جايش باتيل من سكان ولاية غوجارات، وأنه يبلغ من العمر 32 عامًا فقط”.