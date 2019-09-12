شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور : بحجة المجلس الانتقالي والانفصال .. لصوص محترفون يسرقون ملايين الدولارات بين مأرب وشبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استغل لصوص نفط محترفون، الحالة الأمنية في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، ليواصلوا صباح الأمس سرقة النفط الخام، من أحدى القطاعات النفطية لشركة صافر الذي يقع بين مأرب وشبوة.

وقال مهندسون في الموقع التابع لشركة صافر لـ"يمن برس" أن لصوصا مسلحين على متن عدة سيارات وشاحنة قدموا صباح ألامس الى بئر الدستور 3 الموجود على الحدود السابقة بين المحافظات الجنوبية والشمالية في مأرب وشبوة، معلنين استعادتها لصالح دولة الجنوب العربي.

وأضاف المهندسون أن المسلحين استغلوا تحليق طائرة على مستوى منخفض، بحجة انها تابعة لطيران الإماراتي وأنه يساندهم جويا في استعادة البئر النفطي الذي يقع بين مجموعة ثلاث أبار نفطيه في المكان.

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وأشار العاملون في الموقع، أنه كشف أمر اللصوص هذه المرة ولم تنطلي حيلتهم، فيما يضيفوا بأن هذه المجاميع تعتبر مجاميع ولصوص نفط محترفون يمتلكون مهندسين وادوات تكرير مصغرة .

وتابع العاملون " أن هذه عصابة مكونه من عدد كبير من الأشخاص بتخصصات مختلفة، بعضهم غير يمني، ويمتلكون كل المعلومات والمعدات اللازمة لمد الانابيب وقطعها وشبكها وشفط النفط والتعبئة وزمن تشغيل البئر وإغلاقه.

وقال العاملون أن العصابة تمكنت من استخراج وسرقة – وفق تقديرهم- نفط بملايين الدولارات طوال الفترة الماضية، من خلال سرقته من انبوب مدفون تم مده بطريقة ملتوية وبمساعدة من داخل الموقع إلى مسافة بعيدة عن البئر، ومنه يتم تعبئة القاطرات التي تواجدت في المنطقة منذ ثلاثة اشهر تقريبا وتشكل نقطة استغراب وريبة لدى المهندسين والعاملين هناك بحسب قولهم.

