شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يغتالون باذيب ويلوذون بالفرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتيال شخص صباح اليوم في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان مصدر أمني أفاد أن مسلحين اطلقوا النار من مسدس كاتم صوت على شخص يدعى محمد باديب ليلقى مصرعه في الحال فيما لاذ المسلحين بالفرار

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