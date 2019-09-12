الاكثر مشاهدة - عـــــاجل : رئاسة البرلمان اليمني تعلن فشل التحالف في هزيمة الحوثيين وتدعو السعودية والإمارات لمغادرة اليمن وهذا هو البديل (تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : رئاسة البرلمان اليمني تعلن فشل التحالف في هزيمة الحوثيين وتدعو السعودية والإمارات لمغادرة اليمن وهذا هو البديل (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا نائب رئيس البرلمان اليمني، عبد العزيز جباري، (الأربعاء)، التحالف السعودية الإماراتي إلى مغادرة بلاده، إذا لم يستطع العودة إلى أهدافه التي جاء من أجلها إلى اليمن.

وأضاف جباري في تصريحات تليفزيونية إن مسار التحالف في اليمن انحرف عن مواجهة الحوثيين إلى أهداف أخرى.

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أبرز تصريحات جباري

البيان السعودي المنفرد، حول أحداث عدن، كان جيداً، لكن الخطابات والتصريحات جميعها لا يطبق منها شيء على أرض الواقع.

اليمنيون يمكنهم مواجهة الحوثيين بمفردهم، دون التحالف الذي حاد عن مساره.

التحالف عجز عن هزيمة الحوثيين، بدليل أنه بقي لسنوات يقاتل دون جدوى.

اليمنيون بدأ صبرهم ينفذ من الدعم الإماراتي للانفصاليين بالأسلحة والذخائر.

من أعطى الحق للإمارات بتسليح الميليشيات، ودعم قوى متمردة ليس لها أي شرعية في اليمن.

تشبث سعودي بأبوظبي

الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته ارتكبوا "خيانة" بصمتهم على الضربات الإماراتية الأخيرة على الجيش الوطني.

الرياض أكدت تشبثها بما تقوم به أبو ظبي في الأراضي اليمنية.

رئيس البرلمان اليمني رفض إصدار بيان ضد الضربة الإماراتية على الجيش الوطني اليمني.

انتهاكات إماراتية جديدة