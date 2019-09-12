الاكثر مشاهدة - أمر ملكي صارم للملك سلمان يخلف عددًا من القتلى في السعودية .. ومفاجأة بشأن جنسياتهم (الأسماء)

شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي صارم للملك سلمان يخلف عددًا من القتلى في السعودية .. ومفاجأة بشأن جنسياتهم (الأسماء) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بناءً على أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة
حيث تم القبض على المدعو / محمد عمران محمد شافي – باكستاني الجنسية – ،عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني/ محمد عمران محمد شافي، اليوم الخميس الموافق 13 / 1 / 1441هـ ، في منطقة مكة المكرمة بجدة.
كما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا آخر بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمحافظة حفر الباطن.
حيث أقدم / عبدالرحمن بن علي بن هادي المري ( سعودي الجنسية )، على قتل / مشعل بن عموش بن سليم المطيري ( سعودي الجنسية )، وذلك بضربة بحديدة كبيرة عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده حتى فارق الحياة، وذلك إثر مشاجرة بينهما.
وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن بن علي بن هادي المري (سعودي الجنسية) يوم الأربعاء 12 / 01 / 1441 هـ بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
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