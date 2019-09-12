شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقاتلات التحالف تصعق الحوثي بضربة مباغته وتربك جميع حساباته العسكرية ..شاهد ماذا حدث؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الخميس، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارة جوية مبنى شمال مدينة حرض، بمحافظة حجة، كانت تتخذه مليشيا الحوثي، مخزنا لأسلحتها، نتج عنها قتلى وجرحى وتدمير المخزن، اعقب ذلك تصاعد دخان كثيف استمر لساعات. ​​ Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​​​​ ​​​​ ​​​​​ وأوضح المصدر ل”المشهد اليمني” أن غارة جوية أخرى، استهدفت دراجات نارية على متنها أفراد من مقاتلي المليشيا، في مزرعة الهمداني.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لمقاتلي المليشيا في مديرية عبس بالمحافظة ذاتها، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات تابعة لهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عاجل : مقاتلات التحالف تصعق الحوثي بضربة مباغته وتربك جميع حساباته العسكرية ..شاهد ماذا حدث؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.