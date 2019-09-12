الاكثر مشاهدة - ورد الآن : وفاة فنان يمني شهير قبل قليل والحزن يخيم على كل محبيه (الاسم والصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم الخميس بسيئون، محافظة حضرموت الفنان المسرحي عوض عنبر هادي المعروف بلقب ” بوترعش “.
واشتهر عنبر بلقب “بوترعش ” ضمن برنامج درامي باذاعة سيئون ” كلام الناس ” يتناول القضايا الشعبية و المجتمعية بصورة يومية.
و يتميز البرنامج الذي يشارك فيه الى جانب الفنان عنبر الفنانة زهرة عبد في دور ام ترعش و العجماء في دور الابن ترعش باختتام كل حلقة بمثل شعبي يتناسب و القضية التي تتناولها كل حلقة.
وفي مايو من العام 2014 م توفي الفنان رمضان باصالح ” أبو متعب ” أحد المشاركين ايضا بالبرنامج.
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