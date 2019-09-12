تعز: مسلحون يغلقون مكتب النقل ويطردون موظفيه

أغلق مسلحون، الخميس، مكتب وزارة النقل في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) بعد الاعتداء على الموظفين.



وقال مصادر في مكتب النقل لـ " يمن شباب نت" إن مسلحين تابعين لوكيل المحافظة عارف جامل داهموا فرع مكتب النقل في المحافظة وأشهروا السلاح على الموظفين وأخرجوهم من مقر المكتب.



ويوضح محضر صادر عن مكتب النقل – حصل يمن شباب نت نسخة منه - أن المسلحين هددوا الموظفين وأخرجوهم من مكاتبهم بالقوة وهددوهم إن عادوا إلى مكاتبهم وأن لا يعودوا إليها الا عندما يأذنون لهم بالدخول.



ولم يذكر المحضر أسباب الاعتداء ودوافعه.





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