إب..ثلاثة قتلى برصاص مسلحين حوثيين في حوادث منفصلة

قتل ثلاثة شبان برصاص مسلحين حوثيين، في حوادث منفصلة شهدتهما محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات أمنية وجرائم جنائية واسعة تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب "علي عبدالرقيب عمر الصلاحي"، قتل برصاص مسلح حوثي في مديرية حبيش، شمال مدينة إب.



وبحسب المصادر فإن الحادثة جاءت على إثر مشادات بين الجاني والمجني عليه، تطورت إلى حد استخدام السلاح، وفر الجاني بعد ارتكاب الجريمة إلى مكان مجهول.



وفي مديرية القفر، قتل الشاب" الزير شمسان عبادي الصريمي" ـ 18 عام ـ برصاص مسلح حوثي يُدعى " عصام جلال قائد عبادي الصريمي"، في ظروف وملابسات غامضة.



وأفادت المصادر أن الجاني والمجني عليه من منطقة "الكربة المجانحة" في بني عمر بالقفر الأسفل.



وتشير المصادر إلى أن الجاني فر بعد ارتكاب الجريمة، فيما تم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الثورة بمدينة إب.

وفي ذات المديرية أقدم شاب يقاتل في صفوف الحوثي يُدعى " عادل حميد الأديب" بقتل شقيقه "عبدالرحمن الأديب" في عزلة بني عمر في القفر السافل، ولاذ بالفرار.



ولم تعرف بعد اسباب الجريمة .



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، جرائم قتل يومية وانتهاكات جسمية لحقوق الانسان، وسط انتشار واسع للسلاح وعصابات القتل المدعومة من القيادات الحوثية.

