شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة: الحرب المستمرة في اليمن تسببت بنزوح 350 ألف منذ بداية العام الجاري والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نزوح نحو 350 ألف يمني، خلال العام الجاري، جراء الحرب المستمرة في اليمن.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة، على حساب مكتبها باليمن في تويتر: إنه ‏في العام 2019 فقط، نزح حوالي 350 ألف شخص في اليمن.



وأوضحت المنظمة أن شبكة الباحثين لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون، مشددة على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومليشيا الحوثي الانقلابية التي تسيطر على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



وأدى القتال المشتعل باليمن ، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.

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