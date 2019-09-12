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قيادي بالانتقالي يكشف نفوذ الحوثي والإخوان بعد 2015
الخميس 12 سبتمبر 2019
محمد الغيثي
كتب
متابعات _ الخليج 365
قال القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي أن جماعة الحوثيين غيرت تكتيكها في مأرب بعد 2015م.
وأضاف الغيثي بالقول:'"لا تبحثوا كثيرا عن الكيفية التي استطاع الحوثي الوصول من خلالها الى المديريات المحررة في مأرب لينفذ فيها عمليات اغتيال، بل ابحثوا عن المتحوثين الذين تم تسليمهم الادارات الامنية والمدنية هناك"
واختتم بقوله: ميليشيات الحوثي غيرت تكتيكها في مأرب بعد 2015، واصبح لها نفوذ في محافظة مأرب عبر الشرعية.
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