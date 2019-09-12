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قيادي بالانتقالي يكشف نفوذ الحوثي والإخوان بعد 2015

الخميس 12 سبتمبر 2019

محمد الغيثي

كتب Advertisements متابعات _ الخليج 365

قال القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي أن جماعة الحوثيين غيرت تكتيكها في مأرب بعد 2015م.



وأضاف الغيثي بالقول:'"‏لا تبحثوا كثيرا عن الكيفية التي استطاع الحوثي الوصول من خلالها الى المديريات المحررة في مأرب لينفذ فيها عمليات اغتيال، بل ابحثوا عن المتحوثين الذين تم تسليمهم الادارات الامنية والمدنية هناك"

واختتم بقوله: ميليشيات الحوثي غيرت تكتيكها في مأرب بعد 2015، واصبح لها نفوذ في محافظة مأرب عبر الشرعية.