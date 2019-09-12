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مشروع مسام يتلف 1250 لغما زرعتها المليشيا في مناطق بشبوة
الخميس 12 سبتمبر 2019
متفجرات الحوثي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أتلف مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، الخميس، 1250 لغماً وعبوة ناسفة وقذائف غير منفجرة كانت زرعتها مليشيات الحوثي في عدد من مديريات محافظة شبوة قبل دحرها.
وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي، إن عملية إتلاف الألغام التي تم تنفيذها اليوم في مديرية العين، بحضور الخبراء السعوديين والأجانب، تعد العملية السابعة التي تنفذها الفرق الهندسية في محافظة شبوة.
بدوره، أفاد العقيد أمين عقيلي، مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام، أن ما تم إتلافه وتفجيره اليوم هو حصيلة شهرين من عمل الفرق الهندسية في مديريتي بيحان وعسيلان ومنطقة الساق بمديرية العين.
ولفت، إن “عمليات إتلاف الألغام لا تقل أهمية عن عملية نزعها، وهي الوسيلة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نؤكد أننا نصل إلى الهدف الرئيسي وهو إيجاد يمن خالٍ من الألغام”.
وزرعت المليشيا مئات الآلاف من الألغام في عدد من المحافظات اليمنية منذ العام 2014.
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