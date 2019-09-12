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حجة.. قتلى من المليشيا وتدمير مخزن أسلحة بغارات جوية في حرض وعبس
الخميس 12 سبتمبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365
قصفت مقاتلات التحالف العربي، الخميس 12 سبتمبر / أيلول 2019، مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مدينة حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وقالت مصادر في المحافظة إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة، صباح اليوم، مبنى شمال مدينة حرض، كانت تتخذه مليشيا الحوثي، مخزناً لأسلحتها، نتج عنها تدمير المخزن، حيث أعقبها تصاعد دخان كثيف استمر لساعات.
وأضافت المصادر أن غارة جوية أخرة استهدفت، تجمعاً لمليشيا الحوثي في إحدى المزارع جنوبي مديرية عبس.
ولفتت المصادر إلى أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.
وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات وتحركات مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
واستهدفت غارات التحالف مواقع وتجمعات للمليشيا في أربع مديريات حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وأسفر القصف الجوي عن خسائر مادية وبشرية في صفوف المليشيا الانقلابية.
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