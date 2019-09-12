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المقدشي يطلع على جهود وانشطة البرنامج السعودي لنزع الألغام

الخميس 12 سبتمبر 2019

وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اطّلع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، خلال استقباله، اليوم الخميس، مدير البرنامج السعودي لنزع الألغام “مسام” أسامة القصيبي، وعدد من الفريق العامل بالمركز، على جهود المركز والأنشطة والبرامج التي يقوم بتنفيذها لنزع الألغام والمتفجرات التي تقوم بزراعتها المليشيا الحوثية المتمردة في مختلف المناطق والهيئات والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بطرق عشوائية لاستهداف المدنيين في انتهاك للقوانين الانسانية والدولية.

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وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد اشار وزير الدفاع في اللقاء الذي حضره نائب رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، ومدير دائرة الهندسة العسكرية العميد الركن عبدالله الحيدري، إلى أن الجهود التي تبذلها الفرق الميدانية اسهمت في انقاذ حياة أرواح المواطنين، حيث تسببت تلك الجرائم في سقوط عشرات المواطنين وعدد من النساء والأطفال وجرح وإعاقة آخرين.

وأكد وزير الدفاع التزام القوات المسلحة اليمنية بالقوانين والمواثيق والاتفاقات المتعلقة بالألغام.

وأشار الى أن الفرق الهندسية العسكرية مستمرة في تفكيك المتفجرات التي زرعتها المليشيا الحوثية في الطرق العامة والمدارس والمؤسسات، والعمل على معالجة الأضرار الناتجة عن تلك الجرائم..مثمناً جهود المركز في تدريب وتأهيل الفرق الهندسية التابعة للجيش وخبراء نزع الألغام بما يساهم في رفع كفاءتهم وتقليل حجم الخسائر من الفرق الميدانية التي تقوم بتفكيك الألغام.

وثمّن الفريق المقدشي جهود ومواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وإسناد ودعم القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة العربية المشتركة لصد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.