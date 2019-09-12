شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر العقلة يعزي العقيد احمد القبة بوفاة والدتة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم القيادي طاهر مسعد العقله بخالص مواساته و تعازية بحزن كبير وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، للأخ العقيد احمد قايد القبة قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع بوفاة والدته رحمها الله وأسكنها الجنة. وعبر العقلة عن بالغ حزنه ومواساتة للعقيد احمد القبة بهذا المصاب الجلل سائلا الله ان يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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