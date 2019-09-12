شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بيان هام من الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أدانت الحكومة الشرعية تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بشان نيته ضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة سبأ الحكومية أن إعلان نتنياهو يشكل انتهاكاً سافراً للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة ويعمل على تقويض اي فرص لإحراز أي تقدم في عملية السلام.

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وحملت اليمن الكيان الإسرائيلي نتائج وتداعيات هذه التصريحات، مؤكدة على موقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية.

ورحبت وزارة الخارجية بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.