عــــــــــــاجل: مجزرة مروعة قبل قليل في صفوف القوات الإماراتية ومصرع ضابط إماراتي كبير.. (تفاصيل عاجلة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements علن العميد مساعد بن حسين مساعد قائد كتيبة الجزام الامني في المنمة القريبة من مدينة عتق ان خطأ ارتكبه احد جلضباط المدفعية فيالحزام الامني ووقع في معسكر للقوات الامارتية لافتا الى ان الاصابات طفيفة وليس هناك سوى بعض الجرحى .

فيما اكد مصدر عسكري ان القذيفة تسببت في كارثة حقيقية حيث كانت القوات الاماراتية مجتمعة لتتناول الطعام.

واكد المصدر ان ضابط اماراتي كبير لقي مصرعه مع عدد من الجنود الاماراتيين .

مشيرا الى ان عدد من سيارات الاسعاف هرعت الى المعسكر وان الحزام الامني فرض طوقا امنيا وحذر الجميع من الاقتراب .

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