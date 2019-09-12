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المليشيا تفتعل أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء
الخميس 12 سبتمبر 2019
أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية وخاصة مادة البترول التي أصبحت شبه معدومة منذ ليلة أمس في كثير من المحطات.
وقالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، إن العديد من محطات الوقود أغلقت أبوابها، فيما المحطات المتوافر فيها مادة البترول تشهد طوابير كبيرة.
وذكرت المصادر أن المشتقات انعدمت بشكل مفاجئ مساء أمس في معظم المحطات.
وأشارت المصادر إلى أن طوابير السيارات بدأت تصطف أمام المحطات في صنعاء
يشار إلى أن المليشيات الحوثية، بين الحين والآخر، أزمات في المشتقات النفطية، في سبيل تنشيط السوق السوداء التي تديريها وتدر عليها مبالغ كبيرة لثراء قياداتها ومشرفيها ودعم ما تسميه بالمجهود الحربي، دون أي مبالاة بما يتجرعه المواطنون في مناطق سيطرتها من معاناة جراء تلك الأزمات.
وشهدت العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا مرات عديدة أزمة في المشتقات رغم استمرار وصول الناقلات إلى ميناء الحديدة.
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