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المهرة.. زيارة تفقدية لعدد من المدارس المستفيدة من مشروع الملك سلمان

الخميس 12 سبتمبر 2019

أثناء زيارة مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية

كتب متابعات _ الخليج 365

زار مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية بالمهرة، عبدالله العنقري، بمعية مدير التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير مبخوت هراش، عدد من المدراس بمديرية الغيضة المستفيدة من مشروع توزيع أربعة آلاف طاولة وكرسي فردي.



وشملت الزيارة التي رافقهم فيها الأستاذ سالم السقاف، مدرسة السيدة عائشة والشهيد أحمد سالم مخبال و26 سبتمبر، طافوا خلالها على عدد من الصفوف الدراسية.

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واستمع مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمهرة ومدير التربية والتعليم بالمحافظة، من مدراء المدارس عن مدى الاستفادة من المشروع والمزايا التي تساهم في خلق جو تعليمي إيجابي.

وقال مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة، الأستاذ سمير مبخوت هراش، "قمنا اليوم بمعية مدير مركز الملك سلمان بالمهرة، بزيارة بعض المدراس التي استفادت من مشروع توزيع أربعة آلاف طاولة وكرسي فردي وزعت على جميع مديريات محافظة المهرة بحسب الكثافة الطلابية لكل مديرية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع على مدى الاستفادة منها من قبل الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن مكتب التربية سيقوم بالتنسيق مع مركز الملك سلمان لتغطية النواقص الضرورية في جانب التأثيث للمدراس.

وشكر مدير التربية والتعليم، الملك سلمان بن عبدالعزيز ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية، على دعمه اللامحدود لليمن بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص.