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الإخوان يهاجمون باحثة خليجية بعد كشفها عمليات فساد في مأرب

الخميس 12 سبتمبر 2019

الباحثة السياسية الخليجية نورا المطيري

كتب الخليج 365 ـ متابعات

دافعت الباحثة السياسية الخليجية، نورا المطيري، عن مقالها الذي نُشر اليوم في صحيفة "عكاظ" السعودية واتهم قيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب بالفساد.



وبعد نشر المقال على موقع الصحيفة، تعرضت المطيري لهجوم كبير من ناشطين وإعلاميين وصحافيين محسوبين على حزب الإصلاح.

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واقتبست المطيري بعض التدوينات الهجومية، وعلقت عليها بالقول: ذا أراد الكاتب أو المحلل أن يفهم تركيبة مجتمع ما فعليه أن لا يتحدث عن السياسة بل عن الفساد.

وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: فجأة وبحماس منقطع النظير يظهر الفاسدون والمنتفعون والشركاء والوسطاء والعملاء كجبهة واحدة للدفاع عن مصالحهم.

وكتبت المطيري: يوم كتبت ميثولوجيا عن الحوثي لم أسمع من الجبناء تعليقا واحدا فقط يؤيد مقالي، وحين كتبت مقالا حول شبهات الفساد، المنشورة أصلا في كل مكان، ثارت ثائرتهم واطلقوا التهديدات والإساءات التي تعبر عنهم.

انظروا في حساباتهم جميعا وأتحدى أن تجدوا فيها تهديدا واحدا للحوثي الذي يغتصب صنعاء.