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مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي بالضالع

الخميس 12 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي _ أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

دارت مواجهات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في جبهة الزبيريات الليلة الماضية بين القوات الجنوبية المشتركة ومليشيات الحوثي، في نهاية يوم من المعارك الضارية وفترة هدوء نسبي تبعتها.

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وتجددت المواجهات، قبيل منتصف الليل، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في جبهات الزبيريات والريبي بين وحدات من القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي.

واستهدف سلاح الدبابات التابع للقوات الجنوبية المليشيات الحوثية في عويش.

كما استهدفت مدفعية القوات الجنوبية تجمعات الحوثيين بثلاثة صواريخ كاتيوشا بعد رصد واستطلاع تعزيزات حوثية تتجمع في نقيل الخشبة.