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قيادي حوثي يبيع قطعة كبيرة تابعة للدولة شرق العاصمة صنعاء

الخميس 12 سبتمبر 2019

أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر إعلامية إن قياديا في مليشيا الحوثي الإرهابية أقدم على بيع قطعة أرض تابعة لدائرة الأشغال العسكرية في العاصمة صنعاء تقدر بمئات الملايين.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها، أن القيادي الحوثي محمد عبد الملك المروني، المُعين من قبل مليشيا الحوثي مديراً عاماً لدائرة الأشغال العسكرية، أقدم على بيع أرض تابعة للدائرة لأحد التجار.

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وأضافت المصادر أن الأرض التي تم بيعها تبلغ مساحتها (2000 لبنة) وتقع على خط الأربعين في منطقة سعوان.

يشار إلى أن عمليات بيع أراضي الدولة وخاصة أراضي الاوقاف على أيدي قيادات مليشيات الحوثي تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بالعاصمة صنعاء.

ويشهد سوق العقار في صنعاء طفرة غير مسبوقة بسبب إقبال المحسوبية على المليشيا الحوثية على الشراء بأموال الدولة.

وتؤكد مصادر متطابقة، أن معظم عمليات الشراء وبناء العمائر التجارية والفلل السكنية، هو عبارة عن غسيل أموال لقيادات في مليشيا الحوثي.