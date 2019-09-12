شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اولية لانفجارات قصر شبام بحضرموت.. صور وفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة صباح اليوم الخميس مدينة شبام بمحافظة حصرموت جنوبي اليمن .

هزت انفجارات عنيفة صباح اليوم الخميس مدينة شبام بمحافظة حصرموت جنوبي اليمن . وقالت مصادر محلية ان سلسلة انفجارات عنيفة ، هزت، قصر شبام وخلف الانفجار ضحايا في صفوف "النخبة الحضرمية" الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات. Advertisements واكدت مصادر محلية أن التفجيرات استهدفت 3 اطقم للنخبة كانت واقفة امام قصر شبام التاريخي الذي يعد قصر للضيافة واكبر ناطحة سحاب ومعلم تاريخي في المدينة . وحتي اللحظة لم تكشف المصادر عن حصيلة الضحايا بعد لكن المصادر اكدت سقوط قتلى وجرحى بينهم مواطنين. نسأل الله أن يرد كيد من أراد شرا ببلادنا pic.twitter.com/Ka1tuhpNII — مدينة سيئون (@SeiyunCity) September 12, 2019

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