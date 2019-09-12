شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما تم العثور عليه بداخل 30 حاوية إماراتية رست يوم امس بميناء الزيت بعدن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صلت فجر يوم الأربعاء 30 حاوية محكمة الاغلاق قادمة من دولة إلامارات العربية المتحدة إلى ميناء الزيت بعدن. Advertisements وقالت مصادر " ان 30 حاوية تم انزالها من سفينة عسكرية رست بالميناء فجر امس الاربعاء ومن المتوقع نقلها إلى مقر القيادة الإماراتية بالبريقة . ورست السفينة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بميناء الزيت وتم تفريغ حمولتها وسط حراسة مشددة فجرا . ولم تتوفر معلومات فيما اذا كانت الحاويات تحمل اسلحة أو معدات أخرى.

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