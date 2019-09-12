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عدن - ياسمين التهامي - العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 602 607

سعر الريال السعودي 157 159 مباشر من محلات الصرافةالدولار يواصل الارتفاع تعرف على سعر الصرف الخميس 12 سبتمبر 2019م(اسعار الصرف الان)

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