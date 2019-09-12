انفجار يهز مدينة شبام وأصابع الاتهام تشير إلى تورط على محسن الأحمر (صور)

أفادت مصادر محلية، وقوع انفجار عنيف صباح اليوم الخميس هز مدينة شبام التاريخية بحضرموت.

وأضافت المصادر، أن الانفجار ناتج عن احتراق 3 أطقم عسكرية متمركزة بقصر شبام وسط تساؤلات كثيرة عن سر وجود هذه الأطقم .

وأشارت المصادر ، إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط عناصر تابعة للإرهابي على محسن الأحمر في عملية التفجير .

ولفتت المصادر، إلى أن الإرهابي على محسن الأحمر يحاول إحداث فوضى كبيرة بالتزامن مع حوار جدة .

وأكدت المصادر، أن الإرهابي علي محسن الأحمر يحاول من الانفجار تعطيل عمل الخبراء الدوليين في ترميم الآثار في منطقة شبام بحضرموت.

وكان اللواء الركن فرج سالمين البحسني قد عقد أمس الأربعاء، اجتماعا مع الخبيرتين في مجال العمارة الطينية البريطانية الدكتورة سلمى الملوجي، واللبنانية ميرا كفوري، وذلك لبحث تنفيذ مشاريع لترميم مواقع ومساجد أثرية بشبام، بتمويل من المجلس البريطاني وصندوق الأمير كلاوس بمملكة هولندا.

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