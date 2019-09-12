الاكثر مشاهدة - الإمارات تستهدف خبير عسكري سعودي بالقتل في قلب العاصمة السعودية الرياض .. بسبب موقفه من أحداث اليمن .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستهدف خبير عسكري سعودي بالقتل في قلب العاصمة السعودية الرياض .. بسبب موقفه من أحداث اليمن .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف كاتب سعودي، برز في توجيهه نقد لاذع للإمارات خلال الفترة الماضية، عن تلقيه تهديدات بالقتل، من أفراد من دولة شقيقة.

الكاتب علي التواتي القرشي، قال في تغريدة عبر "تويتر": "وصلتني تهديدات كثيرة بالقتل وبالتأديب من أفراد من دولة عربية شقيقة لا يمثلون بالتأكيد سوى أنفسهم".

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وتابع بأن "أطرفها من امرأة اختتمت تهديدها بالقول بأن غداً لناظره قريب.. أقول لها تمونين يا أختاه فنحن أنتم وأنتم نحن.. ولكن ليس إلى هذا الحد".

ومنذ انقلاب مليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، على الحكومة الشرعية في اليمن، شن التواتي هجوما عنيفا على أبو ظبي، واتهمها دون تسميتها بخيانة السعودية.

وكان التواتي القرشي كاتبا في صحيفة "عكاظ" شبه الرسمية، كما ظهر في العديد من القنوات السعودية، محللا وخبيرا في الشؤون العربية والخليجية، وهو عميد ركن متقاعد من الجيش السعودي.