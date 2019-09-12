الاكثر مشاهدة - انفجار ضخم يستهدف وزير حوثي في منزله بصنعاء وهذا مصيره.. ومفاجأة بشأن هوية المنفذين (صورة مروعة)

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم يستهدف وزير حوثي في منزله بصنعاء وهذا مصيره.. ومفاجأة بشأن هوية المنفذين (صورة مروعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجرت عبوة ناسفة , مساء أمس الأربعاء ، أمام بوابة منزل وزير في حكومة الحوثيين غير المعترف بها بصنعاء .

وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ"المشهد العربي"، إن عبوة ناسفة انفجرت أمام منزل وزير المياه والبيئة بحكومة الحوثيين نبيل الوزير.

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وأضافت المصادر، ان الانفجار الذي تزامن مع عودة الوزير الحوثي إلى منزله، ألحق اضرارا مادية كبيرة بالمنزل فيما نجا الوزير الحوثي من الانفجار .

وأشارت المصادر، إلى أن الانفجار يأتي في إطار الصراع بين القيادات الحوثية .

وأوضحت المصادر، أن الوزير دخل في صراع مع قيادات حوثية نافذة بشأن المشاريع الممولة من اليونسيف حيث تحاول قيادات حوثية الاستحواذ على تلك المشاريع , فيما يرفض الوزير الحوثي ذلك ويعتبر ذلك تعديا على مصالحه.

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