الاكثر مشاهدة - أول صورة واضحة لمنفذ عملية اغتيال شقيق عبدالملك الحوثي الذي قتله الحوثيون يوم أمس في قلب مدينة مارب.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة واضحة لمنفذ عملية اغتيال شقيق عبدالملك الحوثي الذي قتله الحوثيون يوم أمس في قلب مدينة مارب.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ معاذ الجمال صورة لمنفذ اغتيال “ابراهيم الحوثي” الذي اغتاله الحوثيون يوم امس في مدينة مأرب.



وأوضح أن محمد علي الضاوي هو ابن قرية بيت ضاوي في جبل بعدان الشامخ هذه القريه التي صمدت امام تقدم الحوثيين في اول محاولة لهم لدخول بعدان وظلت شهر كامل تقاومهم يتقدمهم الشيخ نايف الجماعي باسلحه بسيطه وبدائيه بدون دعم ولا اسناد من احد.

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نفذ الضاوي عمليه جريئه في قلب صنعاء وذلك عندما استهدف إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي الذي اعترف الحوثيون بمقتله قبل اسابيع إلا أن الحوثيين تمكنوا من الوصول إليه في مارب واغتياله ثأراً لشقيق زعيم جماعتهم.

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