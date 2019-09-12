شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبلغ الرئيس هادي رسميا تخليها عن دعم الشرعية.. وأشجع مسؤول في الشرعية يفجر فضحية مدوية على... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، مفاجأة مدوية خلال لقاء مع قناة سهيل الفضائية الليلة الماضية. وقال جباري إن رئيس البرلمان، سلطان البركاني، رفض إصدار بيان ضد الضربة الإماراتية على الجيش الوطني. قد يهمك ايضاً: - عاجل : صدور حكم قضائي بسجن الأميرة ”حصة” ابنة الملك سلمان 10 شهور.. وهذه تهمتها..! - بالفيديو: نجمة عربية تهدد بكشف مكالمات مسجلة لفنانة تحاربها وتتجسس عليها .. وما حدث لها صدم الجميع (شاهد) - الانتقالي يقبل الفريق ”علي محسن” ويرفض الوزير ”أحمد الميسري” في مشاورات جدة.. وهذا موقف الشرعية..! Advertisements - بكل جرأة .. الفنانة سوسن بدر: هذا ما حدث بيني وبين الفنان ” عادل إمام ” خلف الكواليس وتم حذفه من الفيلم!

وكشف جباري، عن إبلاغ السعودية للرئيس هادي بأنها لا تستطيع دعمه ضد الإمارات، قائلا: السعوديون يقولون إنهم لا يستطيعون الإستغناء عن دور الإمارات ولا وقف عبثها باليمن". وأضاف عبدالعزيز جباري قائلا: لا نريد من السعوديين التحول لوسيط وعليهم الالتزام بالقرارات الدولية ودعم الشرعية. وقال: سكوت الرئيس هادي والقيادات اليمنية عن ممارسات التحالف في #اليمن خيانة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تبلغ الرئيس هادي رسميا تخليها عن دعم الشرعية.. وأشجع مسؤول في الشرعية يفجر فضحية مدوية على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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