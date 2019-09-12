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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــاجل: جباري يخرج عن صمته ويفضح البركاني والرئيس هادي بشأن أحداث عدن .. ويكشف عن رسالة حاسمة تلقتها الشرعية حول طرد الإمارات من التحالف 2019/09/12 الساعة 04:45 مساءً أكد نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري ان سلطان البركان رئيس البرلمان رفض اصدار بيان بعد قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين. Advertisements وقال جباري في تصريحات صحفية ان البركاني طالب بعدم الدفع بمجلس النواب إلى الواجهة خلال أحداث عدن . وأكد جباري أن الامارات رفضت انعقاد مجلس النواب في جميع المحافظات اليمنية ، ورفضت عودة الرئيس وحكومته. وبين ان أبوظبي تدعم جماعات مسلحه للسيطرة الكاملة على موانئ اليمن ومطاراتها وتقسيم اليمن.

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