شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت ..علم باختطاف ابنه وتوفي مصدوما ثم عثر على ابنه المخطوف مقتولا في اطراف مدينة المكلا “الاسم والصورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر اليوم الخميس على الشاب محمد جعفر لحمدي مقتولا في أطراف مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن. وقالت مصادر مقربة من أسرة لحمدي لـ “الموقع بوست” انه تم العثور على جثة الشاب مقتولا في اطراف المكلا. Advertisements وكان الشباب محمد جعفر فقد الاتصال معه واسرته منذ الاحد الماضي اثناء نقله ركاب من منطقة بن عيفان الى دوعن غرب وادي حضرموت على سيارته التي يعمل عليها كسائق اجرة . وتوفي والد الشاب لحمدي الثلاثاء، عقب سماعه خبر اختطاف ابنه.

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