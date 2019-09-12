شكرا لبحثكم عن خبر استلام وتسليم بين قائد القوات الخاصة السابق والجديد بشبوة(صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر قرار جمهوري بوقت سابق قضى بتعيين عبدربه لعكب الشريف قائدا للقوات الخاصة في محافظة شبوة بدلا عن أحمد طالب المرزقي العولقي. Advertisements و تمت صباح اليوم الخميس عملية الاستلام والتسليم بحضور ضباط في إدارة أمن شبوة. وكان قد إصدر قرار تعيين لعكب قائدا للقوات الخاصة في شبوة في نهاية الشهر الماضي.

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