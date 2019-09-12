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صعدة.. غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للمليشيا في 4 مديريات
الخميس 12 سبتمبر 2019
مقاتلات التحالف
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الخليج 365 ـ خاص:
كثفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، أيلول 12، 2019 قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة بني معين ومناطق أخرى من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف جوي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن القصف الجوي ترافق مع تحليق مكثف وعلى علة منخفض للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
إلى ذلك، قصف التحالف تجمعات للمليشيا في مناطق بمديرية شدا الحدودية بالمحافظة ذاتها.
ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا من جراء القصف الجوي.
كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع وتحركات للمليشيا في مديرية الظاهر الحدودية.
ولفتت المصادر إلى أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.
وفي مديرية حيدان، بالمحافظة ذاتها، هاجمت المقاتلات الحربية أهدافا للمليشيا في منطقة النعاشوه.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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